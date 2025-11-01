قصف إسرائيلي متفرق في قطاع غزة و نسف عدد من المنازل في حي الشجاعية

أفادت تقارير إخبارية من قطاع غزة اليوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية شنّت قصفاً متفرقاً استهدف مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع.
وذكرت شبكة "آر تي" الروسية أن القصف المدفعي طال المناطق الشرقية من خان يونس جنوبي القطاع، بينما نفذت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفاً مكثفاً في بحر جنوب غزة.
ونقلت الشبكة عن مصادر فلسطينية محلية أن جيش الاحتلال توغّل فجراً في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط القطاع، وفجّر منزلاً ووضع مكعبات إسمنتية صفراء تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي.
وفي بيان لمستشفى العودة بالنصيرات، أوضح أنه استقبل جثمان شهيد وإصابة واحدة نتيجة إطلاق النار الإسرائيلي شرق مخيم البريج.
كما أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع على نسف عدد من منازل المواطنين داخل الخط الأصفر بحي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى دمار واسع في المنطقة.