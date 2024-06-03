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الحصيلة تواصل الارتفاع.. إجمالي عدد شهداء غزة يصل إلى 36479 شهيدًا
قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في القطاع على مدى 24 ساعة
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36479 شهيدًا، و82777 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر وفق وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنًا وإصابة 150 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.