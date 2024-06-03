الحصيلة تواصل الارتفاع.. إجمالي عدد شهداء غزة يصل إلى 36479 شهيدًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36479 شهيدًا، و82777 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.