اليوم الـ218 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الذي يتعرّض لليوم الثالث على التوالي لقصف صاروخي ومدفعي كثيف؛ ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، دون تمكّن طواقم الإسعاف من انتشالهم؛ بسبب كثافة القصف.