البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة دولية لرصد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحرك جادّ للضغط على كيان الاحتلال، وإلزامه بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين، واحترام وتطبيق القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، مُحمّلًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.