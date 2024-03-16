نائب "ترامب" يرفض دعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس عدم دعم دونالد ترامب، المرشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في تصريح وصفته وسائل إعلام أمريكية بأنه "مدوٍ" على الرغم من الانقسامات العميقة التي باعدت بينه وبين دونالد ترامب، وفقاً لما أوردت "فرانس برس" اليوم (السبت).
وقال "بنس" في مقابلة أجرتها معه "شبكة فوكس نيوز" أمس: "ينبغي ألا يكون مفاجئًا أنني لن أدعم دونالد ترامب هذا العام".
وأضاف: "إن ترامب يتبع أجندة تتعارض مع أجندة المحافظين التي حكمنا بموجبها خلال سنواتنا الأربع".
ولم يعلن "بنس" دعمه لأي شخصية بديلة.
وساد التباعد بين الرجلين بعدما حاول "ترامب" الضغط على "بنس" لمساعدته في قلب هزيمته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، وقد هاجمه مرارًا على وسائل التواصل الاجتماعي عندما لم ينفذ المخطط.
وبعدما باءت محاولات عدة لـ"ترامب" وحلفائه لإلغاء نتائج الانتخابات بالفشل، حض الرئيس آنذاك حشدًا من أنصاره على التوجه إلى مقر الكونغرس، فاقتحموا المبنى وقد هتف بعضهم: "اشنقوا مايك بنس!"