نائب "ترامب" يرفض دعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس عدم دعم دونالد ترامب، المرشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في تصريح وصفته وسائل إعلام أمريكية بأنه "مدوٍ" على الرغم من الانقسامات العميقة التي باعدت بينه وبين دونالد ترامب، وفقاً لما أوردت "فرانس برس" اليوم (السبت).