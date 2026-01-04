رئيس جامعة شبوة يشيد بدور التحالف بقيادة السعودية في ترسيخ الاستقرار ويرحب بمبادرة الحوار الجنوبي

ثمّن رئيس جامعة شبوة، الأستاذ الدكتور توفيق سريع باسردة، الاستجابة السريعة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة شبوة، مؤكدًا أن هذه الاستجابة تعكس التزام المملكة الثابت بدعم استقرار اليمن ووحدة نسيجه الاجتماعي.
وأشاد رئيس جامعة شبوة، بالخطوات الحكيمة التي اتخذها محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، في ظل التطورات المتسارعة، والتي أسهمت في تجنيب المحافظة ويلات الصراعات، وصون الأرواح والمكتسبات الوطنية، فضلًا عن حماية الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي في شبوة.
كما عبّر رئيس جامعة شبوة، عن ترحيبه الكبير برعاية المملكة العربية السعودية لمبادرة الحوار الجنوبي – الجنوبي، الهادفة إلى توحيد الصف الجنوبي، وتعزيز التفاهم بين مختلف المكونات، وصولًا إلى قواسم مشتركة تُجسّد تطلعات أبناء الجنوب، وتُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.
وأكد رئيس جامعة شبوة، أن هذه المبادرات تأتي امتدادًا للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم اليمن وشعبه، مشيدًا بحرص القيادة السعودية على الدفع بعجلة السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال تبنيها لمبادرات الحوار والتقارب بين المكونات الوطنية.