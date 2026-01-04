رئيس جامعة شبوة يشيد بدور التحالف بقيادة السعودية في ترسيخ الاستقرار ويرحب بمبادرة الحوار الجنوبي

وأشاد رئيس جامعة شبوة، بالخطوات الحكيمة التي اتخذها محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، في ظل التطورات المتسارعة، والتي أسهمت في تجنيب المحافظة ويلات الصراعات، وصون الأرواح والمكتسبات الوطنية، فضلًا عن حماية الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي في شبوة.