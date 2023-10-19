الأمم المتحدة: غزة بحاجة إلى 100 شاحنة مساعدات يوميًّا

وبعد ساعات من إعلان السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة التي تفرض عليه حصارًا مُحكمًا، قال غريفيث: "علينا أن نبدأ بعدد كبير من الشاحنات، يجب أن نصل إلى مئة شاحنة في اليوم، تلك كانت حالة برنامج المساعدات لغزة من قبل".