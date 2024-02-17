قصف إسرائيلي يستهدف مستودعات تابعة للجيش السوري

نفذت القواتُ الإسرائيلية، اليوم السبت، اعتداءً استهدف مستودعات تابعة للجيش السوري والميليشيات الموالية لإيران؛ وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال "المرصد"، اليوم: إن إسرائيل استهدفت مستودعات سلاح للجيش السوري والميليشيات الموالية لإيران شمالي درعا.
وبحسب "سكاي نيوز عربية": فإنه وبالتزامن مع ذلك، تجري ميليشيات مسلحة تابعة لإيران تدريبات عسكرية في بادية حمص قرب تدمر.
وذكر "المرصد" أن الميليشياتِ التابعةَ لإيران تُجري تدريبات عسكرية على بُعد نحو "40" كيلومترًا من مدينة تدمر ضمن بادية حمص، وتجري التدريبات على القتال والإخلاء باستخدام الذخيرة الحية في معسكرات تابعةٍ لحزب الله اللبناني، بإشراف قيادات من الحزب.
وقال: إن التدريبات تهدف إلى رفع جاهزية الميليشيات في ظلّ الاستهدافات المتبادلة مع إسرائيل والولايات المتحدة.