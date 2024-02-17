قصف إسرائيلي يستهدف مستودعات تابعة للجيش السوري

وذكر "المرصد" أن الميليشياتِ التابعةَ لإيران تُجري تدريبات عسكرية على بُعد نحو "40" كيلومترًا من مدينة تدمر ضمن بادية حمص، وتجري التدريبات على القتال والإخلاء باستخدام الذخيرة الحية في معسكرات تابعةٍ لحزب الله اللبناني، بإشراف قيادات من الحزب.