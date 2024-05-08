"التعاون الإسلامي": الاحتلال الإسرائيلي سفك دماء 253 فلسطينيًا في أسبوع

من ناحية ثانية، ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في تقرير مشترك، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سوف يدفع نحو (1.74) مليون فلسطيني إلى الفقر بنسبة 58% من سكان القطاع، وقال التقرير: "إن القصف الإسرائيلي على مدى (7) أشهر دمّر جهد (44) عامًا من التنمية كان قد بدأ عام 1980 في مجالات الصحة والتعليم في قطاع غزة، فيما قدّر التقرير تكلفة إعادة بناء القطاع بنحو (40) مليار دولار الأمر الذي قد يستغرق (16) عامًا بحيث يصل إلى عام 2040 في أحسن تقدير"، مؤكدًا التقرير أن العدوان دمر (79000) منزل بشكل كلي، ودمر جزئيًا (370) ألفًا آخرين.