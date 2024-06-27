متى ينتهي كابوس الحرب؟ .. 21 ألف طفل مفقود في غزة

ولا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أن هجوم إسرائيل على غزة ليس مجرد حرب عادية: فقد وُصف بأنه أكثر حملات القصف تدميرًا في هذا القرن. وقد قال الباحثون والخبراء مرارًا وتكرارًا إنهم لم يروا شيئًا مثل هذا من قبل. فبعد شهر واحد فقط من القصف، ألقت إسرائيل أكثر من 25,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة، وهو ما يعادل قنبلتين نوويتين، وفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. وبسبب التطورات التكنولوجية، قد تكون المتفجرات، التي أُسقطت على غزة ضعف قوة القنبلة النووية.