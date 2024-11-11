نقابة أطباء السودان تحذر: "الهلالية" تتعرض إلى جرائم ضد الإنسانية والاشتباكات متواصلة

في منطقة "الهلالية" بولاية الجزيرة، أسفر الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع عن تصاعد كبير في عدد الضحايا المدنيين، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وانعدام المياه الصالحة للشرب، مع تعذر وصول فرق الإغاثة إلى العديد من المناطق المتضررة. ونتيجة للحصار والاشتباكات المتواصلة، أُجبرت آلاف العائلات على النزوح إلى مناطق أكثر أمانًا، في ظل ظروف معيشية صعبة ومخاطر صحية متزايدة.