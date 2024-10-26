صحيفة أمريكية: "محادثات سرية" بين إيلون ماسك وبوتين.. واشنطن تعلّق و"ناسا" تطالب بالتحقيق

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، دعا مدير وكالة ناسا بيل نيلسون؛ يوم الجمعة، إلى إجراء تحقيقٍ في تقرير "وول ستريت جورنال"، وقال نيلسون: "إذا كانت القصة صحيحة بشأن وجود محادثات متعدّدة بين إيلون ماسك ورئيس روسيا، فأعتقد أن هذا سيكون مثيراً للقلق، وخاصة بالنسبة لوكالة ناسا، ووزارة الدفاع، وبعض وكالات الاستخبارات".