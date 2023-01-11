مرتزقة "فاغنر" يعلنون السيطرة على "سوليدار".. وأوكرانيا وروسيا تنفيان
أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم (الأربعاء)، أن "مقاتليه (مرتزقة) سيطروا على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا، بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي".
وقال "بريغوجين": "وحدات فاغنر سيطرت على مناطق سوليدار كافة، وهناك قتال يدور في وسط المدينة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
في غضون ذلك، نفى قائد الجيش الأوكراني سقوط مدينة سوليدار.
وقال القائد عبر "تلجرام": "سوليدار أوكرانية وستبقى دائمًا أوكرانية، وغير صحيح أن رئيس مجموعة فاغنر موجود في سوليدار".
في السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية لا تزال متواصلة في سوليدار، بعد ساعات على إعلان مجموعة فاغنر السيطرة على المدينة.
من جهته، دعا الكرملين إلى عدم التسرع في إعلان "الانتصار" في سوليدار.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية".