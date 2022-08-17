استقالة محافظ البنك المركزي المصري

استقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري من منصبه، اليوم الأربعاء؛ بحسب بيان رسمي أذاعه التلفزيون المصري.
وذكر البيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قَبِلَ اعتذار "عامر" عن الاستمرار في منصبه، وقرر تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.
وتولى طارق عامر مهامه محافظًا للبنك المركزي المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارًا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.
وكانت أنباء قد ترددت عن استقالة "عامر" يوم السبت الذي شهدت فيه البلاد تعديلًا حكوميًّا موسعًا، شَمِلَ 13 حقيبة وزارية.