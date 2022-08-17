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استقالة محافظ البنك المركزي المصري

"السيسي" يعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
سبق
سبق

استقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري من منصبه، اليوم الأربعاء؛ بحسب بيان رسمي أذاعه التلفزيون المصري.

وذكر البيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قَبِلَ اعتذار "عامر" عن الاستمرار في منصبه، وقرر تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.

وتولى طارق عامر مهامه محافظًا للبنك المركزي المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارًا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

وكانت أنباء قد ترددت عن استقالة "عامر" يوم السبت الذي شهدت فيه البلاد تعديلًا حكوميًّا موسعًا، شَمِلَ 13 حقيبة وزارية.

محافظ البنك المركزي المصري
طارق عامر

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