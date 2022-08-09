تشييع جنازة الشهيد إبراهيم النابلسي القائد في كتائب شهداء الأقصى بالضفة الغربية

شُيّعت، الثلاثاء، جنازة إبراهيم النابلسي، القائد في كتائب شهداء الأقصى، في الضفة الغربية المحتلة بعد ساعات من استشهاده برصاص الجيش الإسرائيلي.
وحملت جثمان النابلسي، حشود من الفلسطينيين في نابلس.
وظل إبراهيم النابلسي هاربًا منذ أشهر، بعد اتهام "إسرائيل" له بشنّ هجمات بالرصاص.
واستُشهد الثلاثاء أيضًا فلسطينيان آخران في اقتحام الجيش الإسرائيلي للمنزل الذي كان الثلاثة موجودين فيه.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن 40 مدنيًا أصيبوا، وجاءت العملية الإسرائيلية عقب تصعيد العنف الذي شهدته غزة في الآونة الأخيرة، ومواصلة القتال بين "إسرائيل" وحركة "الجهاد الإسلامي" على مدى ثلاثة أيام، والذي أسفر عن مقتل 46 فلسطينيًا. ولا يزال وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه هناك الأحد قائمًا.