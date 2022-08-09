تشييع جنازة الشهيد إبراهيم النابلسي القائد في كتائب شهداء الأقصى بالضفة الغربية

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن 40 مدنيًا أصيبوا، وجاءت العملية الإسرائيلية عقب تصعيد العنف الذي شهدته غزة في الآونة الأخيرة، ومواصلة القتال بين "إسرائيل" وحركة "الجهاد الإسلامي" على مدى ثلاثة أيام، والذي أسفر عن مقتل 46 فلسطينيًا. ولا يزال وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه هناك الأحد قائمًا.