الجزائر: حرائق الغابات مفتعلة .. وتندرج في اختصاص مكافحة الإرهاب

وتفصيلاً، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد, القسم الوطني لمكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية، التمست من نيابات الجمهورية المعنية بالتحقيقات المتعلقة بحرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات, أن تتخلى عن التحقيق في هذه القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية بمحكمة سيدي امحمد.