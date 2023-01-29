متذرعة بصيانة الأنبوب.. إيران توقف إمدادات الغاز المشغلة لمحطات الكهرباء العراقية

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم "الأحد"، أن استيراد العراق من الغاز الإيراني متوقف حاليًّا بشكل كامل؛ لأغراض صيانة الأنبوب داخل الأراضي الإيرانية.
وأوضح "فاضل" للصحفيين خلال افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة الثامن في العراق، أن إمدادات الغاز المورد من إيران وصلت للصفر حاليًّا؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن التوقف تسبب بنقص في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل 7500 ميغاواط؛ منها في بغداد 4500 ميغاواط.
وبين أن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حاليًّا هو 15 ألف ميغاواط من أصل 24 ألف ميغاواط، بسبب توقف إيران في تجهيز الغاز للمحطات العراقية.
وذكر الوزير العراقي أنه سيسعى في زيارته المرتقبة إلى إيران لحل مشكلة الغاز الإيراني.