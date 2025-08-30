قاضية أميركية توقف سياسات ترامب لتوسيع نطاق الترحيل السريع للمهاجرين

وأشارت كوب، وفق شبكة CNN، إلى أن الترحيل السريع طُبق لعقود على المهاجرين المعتقلين عند الحدود، لكن التوسيع الأخير شمل مقيمين منذ سنوات داخل البلاد، وهو ما يتطلب توفير ضمانات قانونية إضافية.