"أستراليا" تطالب إسرائيل بمحاسبة المسؤولين عن استهداف القافلة الإنسانية بغزة

طالب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي؛ اليوم الثلاثاء، بمحاسبة المسؤولين عن مقتل موظفة الإغاثة لالزاومي "زومي" فرانكوم؛ في غارة إسرائيلية، استهدفت قافلة تابعة لمنظمة إنسانية في غزة.
وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة قد أعلنت في بيان صحفي "مقتل سبعة عناصر من فريقها في غزة بغارة نفّذتها الطائرات الإسرائيلية.
وأوضحت وفق وكالة وفا للأنباء، أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطناً يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطينياً".
وشاركت المنظمة بشكلٍ نشط منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، في عمليات الإغاثة، ولاسيما بتوزيع وجبات غذائية على المواطنين في القطاع.