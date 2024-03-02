مسيرة وصواريخ والسيارة تفحّمت.. 3 قتلى من حزب الله في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان

وفي وقت سابق من السبت، أكّدت "سكاي نيوز عربية" أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة، وتحدّثت معلومات أولية عن مقتل 3 أشخاص في الهجوم، الذي وقع بمنطقة الحمراء في الناقورة، ونفذ بـ3 صواريخ أطلقتها المسيّرة.