الصحة الفلسطينية تعلن إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة

وقال غوتيريش في تصريح للصحافيين “من المهم أن نكون قادرين على تحويل هذه المأساة إلى فرصة، ولكي يكون هذا ممكناً، من الضروري أن نتحرك بعد الحرب بشكل حاسم ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين”.