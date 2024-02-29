9 مجازر للاحتلال آخر 24 ساعة.. وعدد شهداء غزة يتجاوز الـ30 ألفًا

أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30.035، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها -وفق وكالة "وفا" للأنباء- أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 70.457، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد عائلات القطاع، راح ضحيتها 81 شهيدًا و132 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت فجر اليوم الخميس، مجزرة جديدة عند الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، بعد أن فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 منهم وإصابة المئات.