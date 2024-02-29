9 مجازر للاحتلال آخر 24 ساعة.. وعدد شهداء غزة يتجاوز الـ30 ألفًا

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت فجر اليوم الخميس، مجزرة جديدة عند الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، بعد أن فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 منهم وإصابة المئات.