5.6 مليون فقط بالداخل.. "الإحصاء الفلسطيني": عدد الفلسطينيين حول العالم 14.8 مليون نسمة

وتشير المعطيات وفق الجهاز المركزي للإحصاء إلى أنه عشية عدوان الاحتلال على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، كان يقيم في القطاع نحو 2.2 مليون فلسطيني على مساحة قدرها 365 كم2 يمثلون نحو 41% من سكان دولة فلسطين، معظمهم لاجئون (66% منهم لاجئون) هجروا من قراهم ومدنهم إثر حرب عام 1948، ويتوزع سكان القطاع على 5 محافظات فلسطينية تشكل قطاع غزة، ووفق تقديرات منتصف عام 2023 يقيم نحو 1.2 فلسطيني في محافظتي شمال غزة (جباليا) وغزة، (ما يعرف بشمال وادي غزة) في حين يقيم المليون المتبقي في محافظات خان يونس ودير البلح ورفح.