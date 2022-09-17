الأمن الإيراني يفرق متظاهرين احتجوا على وفاة فتاة في مخفر شرطة

كانت مهسا أميني (22 عامًا) في زيارة لطهران مع عائلتها، عندما أوقفتها الأربعاء الماضي وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.