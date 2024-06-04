تعليقاً على مقترح "بايدن".. "أبو الغيط": من الضروري أن نرى مدى جدية واستجابة "الاحتلال"

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ إلى التعامل الإيجابي مع الجهود المبذولة من أجل تحقيق وقفٍ كاملٍ لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات إلى القطاع، فضلاً عن إطلاق الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
وقال "أبو الغيط"؛ تعليقاً على المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ للوصول إلى وقف إطلاق النار، "إنه من الضروري أن نرى مدى جدية واستجابة قوة الاحتلال للمقترح، وفي كل الأحوال فإن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يقتضي من الجانب الفلسطيني، على وجه الخصوص، الارتقاء فوق الآلام والأحزان التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتعامل بذهنٍ إيجابي مع المقترح بهدف الوصول إلى إنهاء العدوان، ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومن ثم البدء بإعادة إعمار ما خربته وهدمته آلة الحرب الإسرائيلية".
وأضاف الأمين العام "إنه من الضروري إنهاء الكارثة الإنسانية التي اقترفها العدوان الإسرائيلي، وانسحاب قوات الاحتلال بشكلٍ كاملٍ من القطاع، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وإطلاق عملية إعادة إعمار، كل ذلك في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفق جدول زمني محدد وضمانات ملزمة".