تعليقاً على مقترح "بايدن".. "أبو الغيط": من الضروري أن نرى مدى جدية واستجابة "الاحتلال"

وقال "أبو الغيط"؛ تعليقاً على المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ للوصول إلى وقف إطلاق النار، "إنه من الضروري أن نرى مدى جدية واستجابة قوة الاحتلال للمقترح، وفي كل الأحوال فإن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يقتضي من الجانب الفلسطيني، على وجه الخصوص، الارتقاء فوق الآلام والأحزان التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتعامل بذهنٍ إيجابي مع المقترح بهدف الوصول إلى إنهاء العدوان، ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومن ثم البدء بإعادة إعمار ما خربته وهدمته آلة الحرب الإسرائيلية".