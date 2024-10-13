وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد: لم يبقَ من صواريخ "حزب الله" سوى ثلث متوسطة وقصيرة المدى

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، عبر منصة "x": "إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: مركبا، رب الثلاثين، طلوسه، الطيبه، قنطرة، دير سريان، فرون، القصير، حاريص، تبنين، كفرا، دير نطار، رشكنانيه، صدقينن رماديه، قانان حانويه، عيتيت، ميسات، حميرين بستيتا، جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي، لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير". وتابع: "كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر، ممنوع عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".