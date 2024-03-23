133 قتيلًا.. "الصحة الروسية": ارتفاع عدد مصابي هجوم كروكوس إلى 140

وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت مساء اليوم، وفق "روسيا اليوم"، ارتفاع عدد قتلى هجوم كروكوس إلى 133 شخصًا، وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.