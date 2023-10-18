"حفاظًا على سلامتكم".. "إسرائيل" تطالب مواطنيها في تركيا بمغادرتها

ونُظمت مظاهرات، مساء أمس، أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول وأمام السفارة في أنقرة، عقب الهجوم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي خلّف مئات القتلى المدنيين بين المرضى والنازحين الفلسطينيين.