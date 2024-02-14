واشنطن تؤجل بدء تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" لدواعٍ إنسانية

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تأجيل بدء سريان قرار تصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية"؛ لتفادي التأثيرات الإنسانية المحتملة على المدنيين في اليمن.
وتفصيلاً، جاء ذلك على لسان الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن اليوم الأربعاء في نيويورك.
وأوضح "وود" أنه تم تأخير تاريخ سريان تصنيف جماعة الحوثيين على قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص، الذي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ يوم الجمعة 16 فبراير الجاري، وفقًا لـ"العربية نت".
وقال: "باعتبارنا الجهة المانحة الرائدة في العالم للمساعدات الإنسانية لليمن، قمنا بتأخير تاريخ سريان التصنيف للتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن تقليل التأثير الذي قد تحدثه هذه الإجراءات على الوضع الإنساني في البلاد".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده أعلنت تراخيص عامة جديدة لدعم استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية في اليمن، إضافة إلى مواصلة تقديم المنح الإنسانية الحالية التي تخفف من الأثر الإنساني على الشعب اليمني.
وأكد "وود" أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل استهداف الأنشطة الإرهابية للحوثيين بشكل ضيق، مع تخفيف أي ضرر إنساني على الشعب اليمني الذي قال إنه "يستحق فرصة تحقيق مستقبل أفضل، وقبل كل شيء نظل ملتزمين بتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار للشعب اليمني".