واشنطن تؤجل بدء تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" لدواعٍ إنسانية

وأكد "وود" أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل استهداف الأنشطة الإرهابية للحوثيين بشكل ضيق، مع تخفيف أي ضرر إنساني على الشعب اليمني الذي قال إنه "يستحق فرصة تحقيق مستقبل أفضل، وقبل كل شيء نظل ملتزمين بتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار للشعب اليمني".