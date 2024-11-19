بعد سفك دماء 323 فلسطينيًا في أسبوع.. "التعاون الإسلامي" تتهم "إسرائيل" بارتكاب "مجازر متسارعة"

وفيما يتعلق باستهداف المنازل، هدمت قوات الاحتلال (8) منازل، أربعة منها في مدينة القدس المحتلة، والبقية في مدن الضفة الغربية، كما هدمت مسجدًا ومضافة وخمسة بيوت متنقلة في التجمع البدوي قرب جبع - القدس، وصادرت بيتًا متنقلًا في محافظة طوباس، وهدمت بركة لتجميع المياه للأغراض الزراعية في بيت أمر في الخليل وكشكًا تجاريًا في بيت لحم، وعمدت إلى احتلال منزل في الجلبون في جنين.