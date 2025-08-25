أمواج عاتية تضرب المتوسط.. مصر تغلق شواطئ الإسكندرية ومطروح

أعلنت السلطات المصرية، مساء اليوم الاثنين، إغلاق عدد من شواطئ محافظتي الإسكندرية ومطروح، بدءًا من الثلاثاء، وذلك إثر تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حالة البحر المتوسط.
وقالت محافظة الإسكندرية إن التوقعات تشير إلى اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، خاصة في مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، ما استدعى إغلاق الشواطئ مؤقتًا لحين تحسن الأحوال الجوية.
وكانت هيئة الأرصاد قد نبهت المصطافين قبل يومين إلى خطورة نزول البحر هذه الفترة بسبب ارتفاع الأمواج، فيما شهدت الإسكندرية حادث غرق مأساوي على شاطئ "أبو تلات" بالعجمي، أسفر عن وفاة 6 طلاب وإصابة 28 آخرين.
كما رفعت بعض الشواطئ الرايات الحمراء التي تحظر السباحة، وسط تأكيدات بصعوبة ممارسة الأنشطة البحرية نتيجة نشاط الرياح، والتي تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى أمواج يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار.