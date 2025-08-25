أمواج عاتية تضرب المتوسط.. مصر تغلق شواطئ الإسكندرية ومطروح

أعلنت السلطات المصرية، مساء اليوم الاثنين، إغلاق عدد من شواطئ محافظتي الإسكندرية ومطروح، بدءًا من الثلاثاء، وذلك إثر تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حالة البحر المتوسط.