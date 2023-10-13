الأمم المتحدة تُطلق نداءً عاجلاً لتمويل الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن هناك 2.1 مليون شخص في الأراضي المحتلة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، حيث توجد احتياجات بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده و15 عامًا من الحصار على غزة، إضافة إلى التوترات المتكررة بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية.