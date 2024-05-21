عمره 93 عامًا وبالأغلبية.. انتخاب موحدي كرماني رئيسًا لمجلس خبراء القيادة في إيران

ويتألف مجلس خبراء القيادة، المنوط به اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها، من 88، من "المجتهدين المؤهلين الذين لهم مهام جسيمة في هيكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ومدة ولايته ثماني سنوات، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، بحسب وكالة "إرنا".