دبلوماسية أفغانية تستقيل بعد اتهامها بتهريب الذهب

أعلنت زكية ورداك، القنصل العام الأفغاني في مومباي بالهند، استقالتها على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم، بعد أن ذكرت وسائل إعلام هندية الأسبوع الماضي أنها احتجزت لفترة وجيزة في مطار المدينة بتهمة تهريب 25 قطعة من الذهب وزن كل منها كيلوغرام واحد (2.2 رطل)، فيما لم يتم القبض عليها بسبب حصانتها الدبلوماسية، بحسب تقارير إعلامية هندية.
ولم تثبت "ورداك" ما ورد عن اعتقالها أو مزاعم تهريب الذهب، لكنها قالت: "آسفة بشدة لأنني، باعتباري المرأة الوحيدة الموجودة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، وبدلاً من تلقي دعم بنّاء للحفاظ على هذا الموقف، واجهت موجات من الهجوم المنظم الذي يهدف إلى تدميري".
وأردفت: "على مدى العام الماضي، واجهت العديد من الاعتداءات الشخصية والتشهير ليس فقط ضدي ولكن أيضاً ضد عائلتي المقربة وأقربائي الممتدين".
وأشارت إلى إن الهجمات "أثرت بشدة على قدرتي على العمل بفعالية في دوري، وأظهرت التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع الأفغاني".
وتم تعيين زكية ورداك قبل سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021 وهي المرأة الوحيدة في السلك الدبلوماسي الأفغاني.