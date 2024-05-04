دبلوماسية أفغانية تستقيل بعد اتهامها بتهريب الذهب

أعلنت زكية ورداك، القنصل العام الأفغاني في مومباي بالهند، استقالتها على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم، بعد أن ذكرت وسائل إعلام هندية الأسبوع الماضي أنها احتجزت لفترة وجيزة في مطار المدينة بتهمة تهريب 25 قطعة من الذهب وزن كل منها كيلوغرام واحد (2.2 رطل)، فيما لم يتم القبض عليها بسبب حصانتها الدبلوماسية، بحسب تقارير إعلامية هندية.