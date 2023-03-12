"نورلاند": هناك حاجة لتحفيز جديد لتنظيم الانتخابات في ليبيا

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم "الأحد"؛ أن هناك حاجةً لتحفيز جديد لتنظيم الانتخابات، وإيجاد حلّ سياسي دائم في ليبيا.