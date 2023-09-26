كوريا الشمالية تحذر الأمم المتحدة: منطقتنا "على شفير حرب نووية بشكل أكبر"

وفي وقت توسع البلدان المسلحة نوويًا وتطوّر ترساناتها، دعا الأمين العام إلى إعادة إحياء التحرك الرامي لخفض انتشار هذه الأسلحة تمهيدًا للتخلص منها بالكامل. وقال غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم الختامي لجلستها السنوية "يلوح سباق تسلح جديد مقلق في الأفق. يمكن أن يرتفع عدد الأسلحة النووية لأول مرة منذ عقود".