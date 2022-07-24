ردود الفعل الدولية على استهداف ميناء أوديسا الأوكراني بعد ساعات من توقيع "اتفاق الحبوب"

وفي تصريح لاحق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: إن الضربة الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا أظهرت أن موسكو ستجد طريقة لعدم تنفيذ اتفاق الحبوب الذي أُبرم مع الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا. وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو على تلغرام: "هذا يُثبت شيئًا واحدًا فقط، وهو أنه بغضّ النظر عما تقوله روسيا ووعودها، فإنها ستجد طريقة لعدم تنفيذ (الاتفاق)".