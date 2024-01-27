أمريكا تخطط لنشر أسلحة نووية في بريطانيا للمرة الأولى منذ 15 عاماً

وكشفت وثائق البنتاغون أنه تمّ طلب معدات جديدة للقاعدة، بما في ذلك الدروع الباليستية المصمّمة لحماية الأفراد العسكريين من الهجمات على "الأصول ذات القيمة العالية"، ومن المقرر أن يبدأ بناء منشأة سكنية جديدة للقوات الأمريكية العاملة في الموقع في شهر يونيو المقبل.