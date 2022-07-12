الجيش الأوكراني يعلن تدمير مستودع ذخيرة روسي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الثلاثاء)، أنه دمر مستودع ذخيرة تابعًا للقوات الروسية الغازية في خيرسون، بينما قال مسؤولون محليون إن عدد القتلى الغارة الروسية على مبنى سكني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا قد ارتفع إلى أكثر من 30 قتيلًا.