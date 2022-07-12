الجيش الأوكراني يعلن تدمير مستودع ذخيرة روسي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الثلاثاء)، أنه دمر مستودع ذخيرة تابعًا للقوات الروسية الغازية في خيرسون، بينما قال مسؤولون محليون إن عدد القتلى الغارة الروسية على مبنى سكني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا قد ارتفع إلى أكثر من 30 قتيلًا.
وبينت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في أعقاب سلسلة انفجارات في نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون الأوكرانية، التي تحتلها روسيا.
من جهته، ذكر رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة كاخوفكا فلاديمير ليونتييف، أن الهجوم نفذته القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف أن الهجوم خلف ستة قتلى وعشرات الجرحى، الذين أصيبوا بجروح وشظايا.