عدد شهداء لقمة العيش في غزة يصل إلى 2,484 شهيدًا وأكثر من 18,117 إصابة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64803 شهداء و164264 إصابة، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر عام 2023.