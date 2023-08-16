ليبيا.. ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي دارت أمس وأول أمس في العاصمة الليبية طرابلس إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً، بحسب ما نقله تلفزيون "ليبيا الأحرار"، اليوم الأربعاء، عن الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط.