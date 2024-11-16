مسلمو أمريكا يصابون بخيبة أمل من اختيارات "ترامب" الوزارية المؤيدة لإسرائيل

وفي حين أن بعض المسلمين في أمريكا لا يزالون يأملون في أن يفي ترامب بوعوده بشأن السلام؛ إلا أن خيبة الأمل من اختياراته الوزارية عميقة. فقد كان الدعم الإسلامي عاملًا مهمًّا في فوزه، والآن يشعرون بأنه تم تجاهلهم. ومع ذلك فإنهم عازمون على مواصلة الضغط من أجل تحقيق أهدافهم، ويبقون آمالهم معلقة على إمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط.