ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 37.765 شهيدًا و86.429 مصابًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37.765، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86.429 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت وفق وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ 24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 47 شهيدًا، و52 جريحًا.
وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.