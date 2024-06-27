ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 37.765 شهيدًا و86.429 مصابًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37.765، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.