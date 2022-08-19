لا للانتحار النووي.. تحذير أممي لروسيا و"مجاعة 2023" تلوح!

وأوضح أن البلدان النامية بحاجة إلى مساعدة لشراء مثل هذه الحبوب، داعياً إلى السماح بوصول المحاصيل الروسية، والأسمدة التي لا تخضع للعقوبات، دون عوائق إلى الأسواق العالمية، ونبّه من مجاعة تلوح في الأفق في عام 2023؛ بسبب حظر صادرات الأسمدة.