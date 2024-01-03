مصر.. "النواب" يقرُّ تعديلًا يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي

وبعد التعديل يصبح من حقّ المستثمر الأجنبي تملك الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه، أو التوسع فيه بناء على موافقة الجهة صاحبة الولاية على تلك الأراضي؛ وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون التقيُّد بشرط ألا تقل ملكية المصريين عن 51 بالمئة من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 20 بالمئة من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.