عقب الانقلاب.. تعيين الجنرال هورتا نتام رئيسًا انتقاليًا لغينيا بيساو وإعادة فتح الحدود

وتُعد غينيا بيساو من أفقر دول العالم، حيث يعيش نحو 40% من السكان تحت خط الفقر، كما تُصنّف على أنها مركز لعبور المخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي المزمن.