مصر تُجرِي مشاورات لحسم النقاط الخلافية بين "إسرائيل" و"حماس" بشأن هدنة غزة

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم (الأربعاء)، أن مصر تجري مشاورات لحسم نقاط خلافية بين "إسرائيل" وحركة "حماس" بشأن مقترح الهدنة.
وذكر المصدر أن جهود الوصول إلى اتفاق للهدنة مستمرة وسط أجواء إيجابية.
وأوضح أن "هناك مشاورات مصرية مع كل الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين "إسرائيل" و"حماس".
وخيّم تشاؤم بشأن مصير المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في الساعات الأخيرة؛ جراء إعلان رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مصر، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع "حماس" أم لا.