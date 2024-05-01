مصر تُجرِي مشاورات لحسم النقاط الخلافية بين "إسرائيل" و"حماس" بشأن هدنة غزة

وخيّم تشاؤم بشأن مصير المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في الساعات الأخيرة؛ جراء إعلان رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مصر، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع "حماس" أم لا.