وسط قصف مدفعي وجوي.. إسرائيل تكثّف هجومها على مخيمات البريج والنصيرات وخانيونس

توغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (السبت)، في مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة، تحت قصف جوي ومدفعي كثيف، في استمرار لهجوم دموي دمّر معظم أنحاء القطاع.
وتركز القتال في مخيمات البريج والنصيرات وخانيونس، مدعومًا بغارات جوية مكثفة، أسفرت عن امتلاء المستشفيات بالقتلى والجرحى الفلسطينيين؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفي مستشفى ناصر في خان يونس، وهو أكبر وأهم منشأة طبية في جنوب القطاع الصغير المزدحم، أظهرت صور الهلال الأحمر المنشورة على الإنترنت سيارات الإسعاف تعمل وسط الشوارع المحطمة، وتحمل أطفالًا مصابين.
وأوضح مسؤول صحي كبير في وسط غزة، أن قصف الاحتلال أدى إلى مقتل 100 فلسطيني وإصابة 150 آخرين في وسط قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.