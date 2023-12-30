وسط قصف مدفعي وجوي.. إسرائيل تكثّف هجومها على مخيمات البريج والنصيرات وخانيونس

وفي مستشفى ناصر في خان يونس، وهو أكبر وأهم منشأة طبية في جنوب القطاع الصغير المزدحم، أظهرت صور الهلال الأحمر المنشورة على الإنترنت سيارات الإسعاف تعمل وسط الشوارع المحطمة، وتحمل أطفالًا مصابين.