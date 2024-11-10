سقوط 23 قتيلاً بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة شمال بيروت

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة علمات في قضاء جبيل، وأدت في حصيلة جديدة إلى مقتل ثلاثة وعشرين شخصًا من بينهم سبعة أطفال، مضيفة أنه تم رفع "أشلاء من المكان يتم التدقيق في هوية أصحابها ما يرجح ارتفاع عدد القتلى".