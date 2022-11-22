بعد التقرير السري وأمر "الذرية".. إيران تعلن تخصيب اليورانيوم بنقاء 60%

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تمضي قدمًا في توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم، في موقع "نطنز" النووي تحت الأرض، وأوضح التقرير أن ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر 6"، التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في منشأة "نطنز"، بدأت العمل الآن.