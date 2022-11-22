بعد التقرير السري وأمر "الذرية".. إيران تعلن تخصيب اليورانيوم بنقاء 60%

بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو النووي، باستخدام أجهزة الطرد المركزي "آي آر 6"؛ وفق ما ذكره تلفزيون "إس إن إن" الإيراني، اليوم الثلاثاء.
وأضافت القناة التلفزيونية، أن إيران "ستبني أيضًا مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع".
ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، الخميس، على قرار يأمر إيران بـ"التعاون بشكل عاجل" مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة؛ وذلك حسب ما قاله دبلوماسيون أثناء التصويت الذي جرى خلال جلسة مغلقة؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
ويُعد هذا ثاني قرار يستهدف إيران هذا العام بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015؛ نظرًا لمطالبة إيران بإنهاء التحقيق.
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تمضي قدمًا في توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم، في موقع "نطنز" النووي تحت الأرض، وأوضح التقرير أن ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر 6"، التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في منشأة "نطنز"، بدأت العمل الآن.